الشؤون الإسلامية بنجران تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة و تزويدها باحتياجاتها من نسخ المصحف الشريف من مختلف الأحجام من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك تجهيز أربع فرق ميدانية لعمل الصيانة ل ( 350 ) جامعاً و مسجداً.

وأوضح المدير العام للفرع الدكتور عبدالرحمن العصيمي أنه جرى التأكيد على منسوبي المساجد بضرورةالانتظام في عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، كما تم التأكيد على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، مع التأكيد على المراقبين و المراقبات بتكثيف الزيارات الميدانية .

وبيّن أنه تم الانتهاء من تنظيم ( 486) منشطاً دعوياً خلال شهر رمضان المبارك في الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية.