أمانة جازان تعتمد خطة الرقابة الصحية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أنهت أمانة ‏منطقة جازان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ ، حيث اعتمد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان خطة عمل استثنائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام توزعت على فترتين صباحية ومسائية لضمان تغطية الأعمال والخدمات المقدمة طوال اليوم .

وركزت الخطة على تنفيذ عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية الاستباقية لبعض المنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة، وقد تم تخصيص 219 مراقبا مختصا في أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وذلك لتكثيف أعمال الرقابة على الاشتراطات الصحية .

وركزت الأمانة على أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات وإزالة الأثاث المستعمل من الأحياء بمضاعفة القدرة الترددية للمعدات وزيادة أعداد العمالة وورديات العمل لما يتخلل شهر رمضان من ازدياد في كميات النفايات المنتجة من المنازل والأسواق، مؤكدة اهمية الالتزام بالوقت المحدد لاخراج النفايات إلى الحاويات المخصصة ‏ابتداءا من الساعة السادسة مساءً إلى العاشرة مساء وحسب التعليمات الموضحة على الحاويات في الأحياء ، فيما تقوم الأمانة بتقديم خدماتها من خلال 679 معدة وآلية مخصصة لأعمال النظافة والتخلص من النفايات، بمشاركة 4884 من الكوادر البشرية في أعمال النظافة، مع استمرار تكثيف أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة للمواقع العامة من خلال فرق مختصة تتكون من 955 معدة مخصصة لأعمال الاصحاح البيئي بكادر فني يفوق 690 فرد.