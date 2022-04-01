عاجل| الأحد أول أيام رمضان في سلطنة عمان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم.
وقالت اللجنة، في يبان نقلته وكالة الأنباء العمانية، إن غدا “السبت هو المتمم لشهر شعبان, وبعد غدٍ الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك”.
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