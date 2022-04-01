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بالأسماء.. «شؤون الحرمين» تعتمد تكليف 3 مؤذنين بالحرم

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الدمام - شريف احمد - اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكليف ثلاثة مؤذنين بالمسجد الحرام ، وهم : فضيلة الشيخ عاطف علي ملا ، وفضيلة الشيخ أحمد فاروق حضراوي ، وفضيلة الشيخ سعد فقيه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك دعماً لشعيرة الأذان بالحرمين الشريفين.

وهنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المؤذنين المكلفين، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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