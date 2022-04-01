شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «شؤون الحرمين» تعتمد تكليف 3 مؤذنين بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكليف ثلاثة مؤذنين بالمسجد الحرام ، وهم : فضيلة الشيخ عاطف علي ملا ، وفضيلة الشيخ أحمد فاروق حضراوي ، وفضيلة الشيخ سعد فقيه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك دعماً لشعيرة الأذان بالحرمين الشريفين.

وهنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المؤذنين المكلفين، متمنيا لهم التوفيق والسداد.