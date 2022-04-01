شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملموس على أسواق القصيم وسط وفرة للسلع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق التجارية في منطقة القصيم هذه الأيام، إقبالاً ملموساً على شراء السلع الغذائية الأساسية خاصة المنتجات التي ارتبطت لدى كثير من الأسر بشهر رمضان المبارك، بمختلف الأنواع والأحجام وبأسعار في متناول الجميع.

ورصدت عدسة "واس" وفرة مثالية في العرض من مختلف الأنواع والأصناف مع حركة شرائية نشطة من المتسوقين في تلك الأسواق حيث تقدم العديد من العروض التنافسية التي هي في متناول الجميع.

كما تواصل الجهات الرقابية عملها لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وجودة الأغذية المتوافرة في المتاجر؛ حيث جرى تنفيذ جولات استباقية للرقابة ضمن خطة العمل الموسمية لشهر رمضان على المستودعات والأسواق بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك على مستوى منطقة القصيم.