شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن العمرة» يؤكد استكمال الخطط والتعامل بحزم مع المتسولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 5 مواقف لاستقبال الزوار والمعتمرين على مداخل مكة

- تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين

- إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج لسلامة الحشود

- نقاط فرز وتحكم لإعادة المركبات غير المرخصة

- متابعة تطبيق لبس الكمامة أثناء الصلاة في الحرمين

- استخدام الأجهزة الذكية لتسهيل دخول المعتمرين

استعرض قائد قوات أمن العمرة محمد البسامي، الخطط الأمنية الخاصة بموسم العمرة المعدّة لشهر رمضان المبارك.

وأوضح البسامي، أنه سيخصص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، مؤكدا اكتمال كافة الخطط استعدادا لشهر رمضان.

ولفت البسامي، إلى إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج لسلامة الحشود، موضحا أن جسر بني شيبة سينقل المعتمرين إلى التوسعة الغربية، وشدد قائلا: "سنتعامل مع المتسولين بحزم وستطبق الإجراءات النظامية بحقهم".

من جهته قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، خلال شرحه موجزًا للخطة المرورية خلال موسم العمرة، أن هناك 5 مواقف لاستقبال الزوار والمعتمرين على مداخل مكة.

وبين أنه ستكون هناك نقاط فرز وتحكم لإعادة المركبات غير المرخص لها بالدخول، موضحا أنه تم توزيع الكثافة البشرية من المواقف وحتى الحرم المكي.

من جانبه أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لدوريات الأمن اللواء علي القحطاني، متابعة تطبيق لبس الكمامة أثناء الصلاة في الحرمين وتصاريح العمرة، بجانب استخدام الأجهزة الذكية لتسهيل دخول المعتمرين، ومتابعة المتسولين والباعة الجائلين غير النظاميين.

فيما أوضح نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، أنهم جاهزون لاستقبال وتوديع المعتمرين من كافة دول العالم، وتجهيز المواقع بأحدث التقنيات لإنهاء إجراءات المعتمرين، مضيفا: "لدينا فرق ميدانية للتحقق من هويات المصابين في المستشفيات".

وأشار مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء علي القرني، إلى تفعيل مركز عمليات الطوارئ بالعاصمة المقدسة اعتبارا من بداية رمضان.

كما بين أن الجولات مستمرة على المنشآت لرصد وتلافي أي ملاحظات تؤثر على سلامة الزوار، معلقا: "نشرنا موادا مرئية توعوية بكافة اللغات تخدم زوار الحرمين".