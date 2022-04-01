جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم آخر صلاة جمعة من شهرشعبان ، حيث كثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذالساعات الأولى للصباح، مهيئين لهم الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.

وقامت الرئاسة بتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم ، وتكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، وتوفير عربات (القولف)الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة .