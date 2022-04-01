هل الكمامة إلزامية على المصلين والمعتمرين في ‎رمضان بالحرم المكي؟.. شاهد: مساعد أمن العمرة يُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - قال مساعد قائد قوات أمن العمرة، إن ارتداء “الكمامة” إلزامي، على المصلين والمعتمرين في شهر رمضان في الحرم المكي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “تطبيق لبس الكمامة أثناء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومتابعة التأكد من حاملي تصاريح العمرة”.

وأضاف: “الخطة التشغيلية ارتكزت على تكثيف التواجد الأمني، بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، من خلال توزيع الفرق الميدانية لدوريات الأمن، سواء كانت الدوريات رسمية، أو سرية متحركة، أو متمركزة”.