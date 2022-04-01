محمد بن مسعود - الدمام - قال مساعد قائد قوات أمن العمرة، إن ارتداء “الكمامة” إلزامي، على المصلين والمعتمرين في شهر رمضان في الحرم المكي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “تطبيق لبس الكمامة أثناء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومتابعة التأكد من حاملي تصاريح العمرة”.
وأضاف: “الخطة التشغيلية ارتكزت على تكثيف التواجد الأمني، بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، من خلال توزيع الفرق الميدانية لدوريات الأمن، سواء كانت الدوريات رسمية، أو سرية متحركة، أو متمركزة”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الكمامة إلزامية على المصلين والمعتمرين في رمضان بالحرم المكي؟.. شاهد: مساعد أمن العمرة يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.