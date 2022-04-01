تكليف 3 مؤذنين دعمًا لشعيرة الأذان في المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكليف ثلاثة مؤذنين بالمسجد الحرام، وهم: الشيخ عاطف علي ملا، الشيخ أحمد فاروق حضراوي، والشيخ سعد فقيه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك دعماً لشعيرة الأذان بالحرمين الشريفين. وهنّأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المؤذنين المكلفين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد. أخبار قد تهمك

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