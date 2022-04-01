الدفاع المدني يوجه 5 نصائح للاستخدام الآمن للغاز

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، 5 نصائح للاستخدام الآمن للغاز لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة.
وقال حساب الدفاع المدني، على تويتر إن اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، التأكد من سلامة تمديدات الغاز، الفحص الدوري للمواقد والأفران من أهم النصائح.
وشدد الدفاع المدني على تركيب جهاز کاشف تسرب الغاز، إغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المنزل. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، نفذت في وقت سابق حملة إعلامية توعوية عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة. وأوضحت، أن الحملة تهدف للتعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية. وأهابت المديرية بالجميع أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.
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