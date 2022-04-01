بحفل الصعود.. نادي "الصقور" يكرم الداعمين والإعلاميين

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 04:42

صدى تبوك – يوسف الحمري

أقامت إدارة نادي الصقور حفل تكريم وذلك بأحد الفنادق بتبوك ، بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية وتحقيقة درع دوري الدرجة الثالثة 2022.

وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرياضيين الداعمين لنادي الصقور والإعلامين ، وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم تلا ذلك قصيدة شعرية للشاعر نواف البلوي يلي ذلك عرض مرئي يحكي بداية الصعود من بداية الموسم إلى نهايتة والتي توج فيها الصقور بطلًا لدوري الدرجة الثالثة.

ثم بعد ذلك قامت إدارة نادي الصقور برئاسة الدكتور عبدالله البوق بتكريم رجال الأعمال والداعمين للنادي كما تم تكريم وسائل الإعلام بالمنطقة بتقديم الدروع التذكارية لهم.



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