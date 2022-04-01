محمد بن مسعود - الدمام - 3 نصائح سحرية لإعداد العصائر الصحية المذهلة لإنقاص دهون البطن .. تعرف عليها

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص بعض الدهون في منطقة البطن، فهناك بعض المكونات والمجموعات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليص محيط الخصر لديك، يمكن أن تدعم العصائر فقدان الوزن.

لفهم العادات الصحية لعمل العصائر التي يمكن أن تساعد في تخفيف خصرك بشكل أفضل، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند تحضير العصائر، تشمل بعض الأخطاء فى استخدام مكونات ذات قيمة غذائية قليلة، والإفراط في استخدام مكونات بها الكثير من السكر، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

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1 – استخدم مجموعة متنوعة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية:

لأي شخص يتطلع إلى إنقاص وزنه، هناك بعض المكونات الرئيسية الموصى بها لبناء عصير صحي كبير، أن مجرد مزج كميات كبيرة من الفاكهة في الخليط الخاص بك يضيف الكثير من السعرات الحرارية ولن يساعدك في الوصول إلى أهداف إنقاص الوزن، فيجب تضمين البروتين والألياف والدهون الصحية .

العديد من العصائر التي لا تحتوي على أي دهون أو بروتينات صحية ، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تناولها، يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم نتيجة لارتفاع نسبة الجلوكوز ويمكن أن يعيق فقدان الوزن ، تساعد الدهون الصحية والبروتينات على استقرار نسبة السكر في الدم ، وإبطاء عملية الهضم ، وتجعلك تشعر بالشبع.

2 – عدم الإفراط في استهلاك المشروبات:

يمكن أن يساعد شرب العصائر على مدار الأسبوع على فقدان الوزن بشكل ثابت، ولكن الإفراط في الاستهلاك سيعيق الغرض من ذلك، فبعض الأشخاص لا يدركون أن ما يشربونه هو في الواقع 2 إلى 3 حصص، وهو أكثر مما يحتاجون إليه.

3 – قلل من المحتوى العالي من السكر:

إذا كان هدفك هو التخلص من دهون البطن ، فإن تناول السكر يوميًا سيلعب دورًا كبيرًا ، فإن بعض المكونات مثل الزبادي المنكه المصنوع من السكر المضاف يمكن أن يصنع قنبلة سكر بمجرد صنع العصير ، خاصةً مع السكريات الطبيعية من الفاكهة وأي محليات مضافة.

يعتبر الزبادي اليوناني غير المحلى خيارًا رائعًا لإضافته إلى العصائر الخاصة بك للحصول على تناسق أكثر سمكًا ومصدرًا عالي البروتين يساعد على الفور في انتفاخ البطن ، دون كمية كبيرة من السكر، يمكن أن يكون التمر (باعتدال) بديلاً للسكر الأبيض ، فهو يحتوى على العناصر الغذائية والألياف ، ويساعدك بشكل أفضل على تجنب السكريات المكررة المضافة التي تساهم في زيادة الوزن.