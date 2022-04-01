قائد قوات أمن العمرة: التصريح شرط أساسي لأداء العمرة.. وعقوبة لمن يأتي محرما دون تصريح

محمد بن مسعود - الدمام - قال اللواء سلمان بن معيوض الجميعي، قائد قوات أمن العمرة، إن إصدار “التصريح” شرط أساسي لأداء العمرة، مؤكدا أنه تم وضع خطة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ورئاسة شؤون الحرمين، على أن يكون دخول المسجد الحرام وساحاته بدون التصاريح التي كانت تطبق سابقا.
وأوضح اللواء “سلمان”، خلال مؤتمر صحفي، أنه في حالة أداء العمرة؛ سيكون هناك حاجة لوجود تصريح، باعتبار ذلك التصريح أحد مكونات جودة التنظيم.
وشدد “الجميعي” على أنه سيتم تطبيق العقوبة المقررة لمن يأتي محرما دون الحصول على تصريح العمرة. مناشدا الجميع بالحفاظ على التصاريح والالتزام بالإجراءات الوقائية.
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وحول انتشار المتسولين في بعض الأماكن، كشف “الجميعي” أنه سيتم التعامل معاهم بحزم، مؤكدا أن هناك بعض الظواهر السلبية لكنه سيتم ضبط كل من يحاول التسول، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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