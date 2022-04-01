الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز يتفقد مشروع مول الباحة التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بزيارة تفقدية لمشروع مول الباحة التجاري الواقع على طريق المطار الجاري تنفيذه حالياً .

وشاهد سموه خلال الزيارة عددا من اللوحات والمخططات التي توضح مكونات وتفاصيل المول التجاري، مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط بأن المشروع يقع على مساحة تقدر بنحو 45 ألف متر مربع ويتكون من ثلاثة أدوار ودور تسوية وتبلغ مسطحات البناء 65 ألف متر مربع ، ومعد لضم ما يقارب 220 محلاً تجارياً تشمل العلامات التجارية في تجارة التجزئة مثل الإكسسوارات والعطورات والتجميل وسوبرماركت، إلى جانب الترفيه والسينما والممشى الداخلي وألعاب الأطفال والمطاعم البالغ عددها 14 مطعماً عالمياً و13 مطعماً من المطاعم الصغيرة و 9 معارض كبيرة ، وجلسات للعائلات ، ومواقف سيارة تتسع لأكثر من 700 سيارة.

وأكد الدكتور السواط حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته الدقيقة لتنفيذ المشروع الذي تم بكل دقة وجودة، مشيداً بجهود المقاول والمستثمر في سرعة الإنجاز خلال المدة الماضية، مفيداً أنه إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير للمنطقة فإن المشروع سيدشن خلال الأشهر القريبة القادمة بإذن الله وقبل موسم الصيف في المنطقة.

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وبيّن أن هذا المول يعد هو الأكبر في المساحة والمكونات في المناطق الجنوبية من المملكة ، وسيكون السوق متنفساً لأهالي منطقة الباحة وزوارها في موسم الصيف أو الشتاء ، مشيراً إلى أن المول يضم مواقع مخصص للسينما والترفيه والمطاعم وماركات عالمية, مفيدا أن هذا المشروع الضخم يأتي ضمن مخرجات خطة وإستراتيجية سمو أمير للمنطقة الطموحة لتأهيل المنطقة ورفع جاهزيتها وبنيتها التحتية كونها احد الوجهات السياحية الرئيسة ضمن رؤية المملكة 2030 .