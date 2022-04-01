"مرصد المجمعة": الفرص مواتية مساء اليوم لرؤية الهلال.. وغدًا الأول من رمضان فلكياً

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 04:27

صدى تبوك – متابعة

قال مدير مرصد جامعة المجمعة الفكلي، عبدالله الخضيري، إن نسبة صفاء أجواء المرصد بحوطة سدير لرؤية هلال شهر رمضان تصل إلى 90%.

وأضاف “الخضيري”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الرياح ليست مثيرة للأتربة، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد هلال رمضان بحلول الساعة 6:14 مساءً.

وأكد أن جميع الفرص مواتية لرصد هلال الشهر المبارك، لافتًا إلى أن يوم غد (السبت) سيكون أول أيام شهر رمضان فلكيًّا.