وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وتخصيص أبواب الملك فهد والعمرة والسلام والملك عبدالعزيز ومدخل المروة لدخول المعتمرين.
وأكد أن أداء العمرة في شهر رمضان يتطلب تصريح من أجل ضمان جودة التنظيم، بينما دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته دون تصريح.
وبين أن الخطة تضمنت عدد من المحاور تتمثل في المحور الأمني وحفظ النظام، وإدارة وتنظيم الحشود، وإدارة الحركة المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتمكين ودعم الجهات الأمنية والخدمة الأخرى المساندة.
وشدد على لبس الكمامة في المنطقة المركزية حفاظا على صحة المعتمرين وتماشيا مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية.
وأكد البسامي، على أنه سيتم ضبط المتسولين في جميع أنحاء الحرمين الشريفين، دون تهاون، وستطبق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم.
وأشار مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي إلى إعداد 5 نقاط فرز وتحكم لاستقبال الزوار والمعتمرين على مداخل مكة، وأنه سيتم إعادة المركبات غير المرخص لها بالدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن العمرة: اكتمال كافة الخطط استعدادا لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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