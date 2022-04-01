150 هدية رمضانية لمساجد المزاحمية

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المبدل إنه لمكانة المساجد في الإسلام ولأهمية العناية بها ولما للهدية من عظيم الأثر في النفوس، جاءت فكرة هدية المسجد باعتبارها وسيلةٌ للدعوة، حيث يجري الاستعداد لتجهيز الهدايا وتقديمها في رمضان، وتشمل الهدية (البخور، المعمول، المبخرة، الفحم، والمناديل) مستهدفين تقديم 150 هدية لزوار بيوت الله حيث تبلغ قيمة كل هدية 100 ريال فقط، مشيرا أن الجمعية أتاحت التبرع من خلال المتجر الإلكتروني.
و يأتي ذلك في سلسلة المشاريع التي تعمل الجمعية على تجهيزها وإعدادها.
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