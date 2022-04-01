تفعيل خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام

فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام، والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات الخاصة بخدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ. وسيتم من خلال هذه الكونترات تقديم العديد من الخدمات لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام ، إلى جانب خدمة إرشاد التائهين للوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية، موظفين من خلالها التقنيات الذكية من خلال إضافة عدد من الباركودات والخرائط التفاعلية، وعدد من الإصدارات التي تقدمها الرئاسة للمعتمرين والمصلين وبعدة لغات، بما يضمن تقديم الخدمة اللازمة لهم بما يحقق -بإذن الله- أداء نسكهم بكل راحة وسهولة، كما أنه روعي في توزيعها على مواقع مختلفة داخل المسجد الحرام استفادة أكبر عدد من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من هذه الخدمة.



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