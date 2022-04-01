مجلس الشورى ينظم ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظّم مجلس الشورى، ندوةً (عبر الاتصال المرئي) عنوانها ” السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي” وذلك بمشاركة أعضاء من جميع مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة وزارة الطاقة والمركز الوطني للأرصاد في المملكة.

وتأتي هذه الندوة انسجاماً لما طرحه أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الاجتماع الخامس عشر على تبني موضوعٍ يتعلق بالسياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ودعماً لجهود واهتمام المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة.

واستهلَّ مدير الندوة عضو مجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس بكلمةٍ أشار فيها إلى أنَّ تنظيم هذه الندوة يأتي امتداداً لدور المملكة العربية السعودية الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أنَّ هذا الدور ظهر جلياً في مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وحظيتا بتقديرٍ دوليٍ عال، وبتفاعل عالمي كبير، نظراً للأهداف السامية والنبيلة في حفظ الطبيعة والكائنات الحية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

أخبار قد تهمك

وأكد النّحاس في كلمته أنَّ هذه الندوة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية والجهات ذات العلاقة، مبيناً أهمية تقديم مبادرات نوعية للمساهمة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط، والشراكة بين المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

بعد ذلك، استعرض عضو مجلس الشورى الدكتور سعود بن ليلي الرويلي في ورقة عمل جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية في مواجهة أزمة التغير المناخي من خلال طرح مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتزام المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، متناولاً في عرضه الدور البرلماني لمجلس الشورى في مواجهة التغير المناخي؛ لما للبرلمانات في مختلف الدول من العديد من المهام الجسيمة تجاه كلّ ما يؤثر على حياة ومستقبل أفراد المجتمع بمختلف أطيافه، مشيراً إلى أنَّ مجلس الشورى تقع عليه مسؤولية في حماية البيئة من خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي من خلال دراسة الأنظمة والتشريعات واللوائح المتعلقة بالبيئة ومواجهة أخطار التغير المناخي، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المتعلقة بالبيئة ومواجهة التغير المناخي واقتراح ما يراه حيالها.

عقب ذلك، قدّم المشاركون من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوراق عملٍ ثمّنوا فيها جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- في مختلف المجالات ، داعين إلى تعزيز الدور الرقابي للمجالس التشريعية وسنِّ وتحديث القوانين والأنظمة للمحافظة على البيئة والغطاء النباتي، مؤكدين على تفعيل السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مستعرضين في أوراق العمل المقدمة أهمية عقد هذه الندوة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ولتعزيز جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركة لمواجهة تحديات العصر المتمثلة في التغير المناخي التي تعزز الجهود الدولية باعتبار التغير المناخي ظاهرة كونية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحدِّ من التغير المناخي ودرء آثاره، آملين في الخروج من الندوة بنتائج ملموسة تخدم الدول الخليجية وشعوبها.

وبحث المشاركون من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية المحافظة على البيئة بصفتها أحد ركائز التنمية المستدامة المهددة بكثير من التحديات العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته أولوية مكافحة التغير المناخي؛ لما لها من ارتباط وثيق بالاستقرار المجتمعي ووجوب تضافر الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهتها.

وفي ختام الندوة طرح المجتمعون العديد من الحلول المستقبلية لقضايا التغير المناخي، والعديد من المبادرات الخاصة الهادفة إلى تخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المؤدية إلى تغير المناخ، وزيادة الغطاء النباتي، ووضع السياسات والبرامج الداعمة لذلك.

شارك في ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الدكتور طارق بن سعيد الشمري.