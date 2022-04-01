محمد بن مسعود - الدمام - ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن رئيس الحكومة لي كه شيانغ قال لقادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن بلده يدفع محادثات السلام الأوكرانية «بطريقته». وأكد لي أن الصين تناصر حماية مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية بما في ذلك وحدة أراضي جميع الدول. واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والصين لأول مرة منذ عامين اليوم الجمعة حيث يضغط التكتل على بكين لتقديم ضمانات بأنها لن تدعم روسيا بالأسلحة ولن تساعدها في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس حكومة الصين: ندفع محادثات السلام الأوكرانية «بطريقتنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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