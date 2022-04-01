اخبار الخليج – رئيس مجلس الأوقاف السنية يفتتح جامع الرحيم بمنطقة البحير

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إطار خطة إدارة الأوقاف السنية لتوفير دور العبادة لكافة مناطق ومحافظات مملكة البحرين ، وتماشيا مع التوسع العمراني الذي تشهده المملكة ، افتتح سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ د راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، جامع الرحيم الكائن في منطقة البحير بالمحافظة الجنوبية.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أثنى سعادته على هذا المشروع المبارك ، شاكرا ومقدرا المتبرع الكريم لبناء المسجد، سائلا الله العلي القدير أن يجزل له الأجر والعطاء ومبشرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم « من بنى لله مسجدا بنى الله به بيتا في الجنة مثله « مؤكدا على حرص صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم ومساندة كافة مشاريع بناء الجوامع والمساجد ، وتخصيص الأراضي لبناءها وتيسير إقامة شعيرة الصلاة على كافة مناطق المملكة.