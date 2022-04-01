الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، الذي يستهدف توزيع قرابة 7 أطنان من التمور على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في ماليزيا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، أن البرنامج يعد لبنة من ‏لبنات الخير والبركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في شهر ‏العطاء، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك.

بدوره أوضح الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الربيعان، أن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين سيشمل 6 جامعات و40 جمعية خيرية و7 جهات إعلامية في جميع الولايات الماليزية، رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على جهودها الخيرة وأعمالها المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في مثل هذا الشهر الكريم.

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الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 94 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.