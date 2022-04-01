اختتام أسبوع “موهبة” بتعليم البكيرية بحزمة من الفعاليات والبرامج

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت إدارة تعليم البكيرية ممثلة بقسمي الموهوبين و الموهوبات اليوم فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع بالمدارس بحزمة من الفعاليات والبرامج والمقامة تحت شعار “معاً لمجتمع واعٍ مبدع” التي انطلقت الأحد الماضي وتزامنت مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

وهدفت الفعاليات التي استمرت خمسة أيام إلى نشر ثقـافة الموهبة والإبداع في المجتمع المحلي, وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو الإبداع والموهبة، وتضمنت التعريف بأسبوع موهبة، عبر ورش عمل للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمسابقات ،كما اشتملت فعاليات “موهبة”، موضوعات هادفة ضمن الحصص الأولى والبرامج الإذاعية، حيث ركزت على دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في رعاية الموهوب والطرق والأساليب الصحيحة لرعايتهم.