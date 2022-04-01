اخبار الخليج – جلالة الملك يتبادل التهاني مع خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي، هذا اليوم، بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.

وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.