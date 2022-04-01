«شؤون المسجد النبوي»: عودة الصلاة في الحرم القديم ابتداءً من مساء اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 02:40 صدى تبوك – متابعة أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها على موقع «تويتر»، عودة الصلاة في الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين اعتباراً من مساء اليوم الجمعة 29 شعبان، مع استمرار تخصيص الدخول للروضة من خلال الحجز عبر تطبيق «توكلنا» أو «اعتمرنا».



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