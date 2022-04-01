وسط أجواء روحانية .. جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة من شعبان في المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أدت جموع المصلين اليوم من مواطنين ومقيمين وزوار صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف في آخر جمعة من شهر شعبان لهذا العام 1443هـ ، إذ شهد المسجد توافد المصلين منذ وقت مبكر وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطوح بالمصلين وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة وتشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما ، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك وأن يعينهم على قيامه وصيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات .

وقامت جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ خططها التشغيلية التي تعتمد على تكامل الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية وما حولها من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات لهم مما أسهم تنفيذ هذه الخطط في تسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه لاسيما في النواحي الأمنية والصحية والغذائية ولتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة للمصلين والزوار .

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تقديم أعمالها للمصلين والزوار بعد إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد النبوي والجوامع والمساجد مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها ، إذ تكثف الوكالة أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته بالتطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين من خلال استخدام أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي .