"الجمارك" تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,5 مليون حبة كبتاجون

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 12:38

صدى تبوك – متابعة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,5 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنها عثرت في المحاولة الأولى التي تم إحباطها على 250 ألف حبة، كانت مُخبأةً في أرضية إحدى الشاحنات، في حين تم إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها أكثر من 326 ألف حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات.

وأضافت الهيئة أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب أكثر من 618 حبة كبتاجون، كانت مخبأة بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب أخرى، تم فيها إخفاء أكثر من 310 آلاف حبة كبتاجون في مخابئ أُعدت خصيصًا لغرض التهريب في شاحنة قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وأكدت الهيئة أنه تم القبض على مستقبلي هذه المضبوطات في المملكة وعددهم 4 أشخاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي 00966114208417.

وأضافت أنها تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.