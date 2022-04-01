سلمان للإغاثة يدشن مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش بمحافظة المهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والأعمال الإنسانية أمس مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش بمحافظة المهرة، يستفيد منه 190 فردًا.

وسيجري خلال المشروع تسليم المستفيدين بعد التدريب أدوات المهنة وتزويدهم بالمعدات اللازمة لكل مجال لتمكينهم من سوق العمل وإطلاق مشاريعهم الخاصة .

وأكد الأمين العام بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر احتياج محافظة المهرة لمثل هذه المشاريع النوعية التي يتدرب عليها الشباب والشابات لإتقان بعض المهن ليلتحقوا بسوق العمل ويفيدوا أنفسهم و مجتمعهم.

يذكر أن المشروع يستهدف 8 محافظات يمنية و يتضمن تدريب المشاركين في مجالات التمديدات الكهربائية، وصيانة الجولات، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات والدراجات، والكوافير، والخياطة والتطريز، وصناعة المعجنات، إضافة إلى التصوير والمونتاج ، يستفيد منه 1.250 شابًا وشابة.