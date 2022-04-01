محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 860 طنًا و 280 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديريات حيران وحرض وميدي وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 28.240 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي.
ويأتي توزيع هذه المساعدات في ظل حرص المركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق ولسد الحاجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا والنازحين مع قرب حلول شهر مضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 860 طنًا من السلال الغذائية في عدد من مديريات محافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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