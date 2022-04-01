محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية نفذت كلية التقنية للبنات بعرعر ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ، أمس دورة تدريبية بعنوان “القيادة الملهمة” بالتعاون مع معادن وعد الشمال للفوسفات وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية . وتناولت الدورة عدة محاور من أبرزها مفهوم القيادة و أهميتها و متطلباتها ، ومفاهيم خاطئة في القيادة ، ونظريات و الأساليب القيادية ، وأدوار القائد الملهم ، وأنماط الناس في سلوك الاتصال ، وخطوات هامة لرفع كفاءة العمل ، و 17 قانونا في القيادة المسؤولة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكلية التقنية بعرعر تنفذ دورة “القيادة الملهمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.