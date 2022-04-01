سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنين خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية مع إحدى منظمات المجتمع المدني لتوزيع 2.400 سلة غذائية في جمهورية بنين ضمن مبادرة “إطعام” لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443، يستفيد منها 14.400 فرد .

وقع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتحتوي السلة الغذائية الواحدة على المواد الغذائية الأساسية لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتضررة خلال أيام الشهر الفضيل في مناطق أووميي، ليطورال، أتالنتيك، مونو، كوفو، زو، بالطو، كولني ، دونغا، بورغر، أتاكورا، أليبوري.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في شهر رمضان بالدول ذات الاحتياج وتوفير جميع احتياجاتهم الغذائية.