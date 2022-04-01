10 مراصد فلكية تتهيأ لرصد هلال رمضان 1443 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 12:34

صدى تبوك – متابعة

تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية، وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان 1443 هـ.

10 مراصد فلكية رسمية:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة

وهو أشهر المراصد في السعودية ويقع مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير على طريق الملك خالد. وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.

مرصد تمير

تم تأسيس هذا المرصد الفلكي عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري. ويقع مرصد تمير في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. ويقع المرصد على ارتفاع 680 م من سطح البحر وعلي ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

مرصد مكة :

يعتبر من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له وذلك في عهد الملك المؤسس ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة. ويُعتبر برج الساعة ثالث أطول مبنى في العالم ويُعرف أيضًا باسم برج مكة وباسم أبراج البيت أيضًا، ويقع على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام. يبلغ ارتفاعه 601 متر (1,972 قدمًا)، بواقع 120 طابقًا فوق الأرض و 3 طوابق تحت الأرض ويحتوي على 96 مصعدًا.

وهناك عدة مراصد أخرى سيتم فيها رصد هلال رمضان 1443 بينها ما يلي:

مرصد المدينة

مرصد الرياض

مرصد الظهران

مرصد القصيم

مرصد حائل

مرصد تبوك

مرصد شقراء

صفاء أجواء الترائي

وكان الباحث في شؤون الطقس عبدالعزيز الحصيني توقع أن تكون الأجواء مناسبة مساء اليوم الجمعة، في مكان ترائي هلال شهر رمضان المبارك في مرصدي سدير وشقراء.

وقال الحصيني: “من خلال مراصد الطقس متوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء مساء يوم الجمعة جيدة من ناحية صفاء الأجواء في مكان الترائي في سدير وشقراء”.

وأضاف: “رغم أن الهلال إضاءته خافتة وعمره صغير وفترة مكوثه قصيرة، لكن من خلال تجارب الشهود في السنوات الماضية فمن المرجح أن يكون السبت 2 إبريل هو أول أيام رمضان 1443 “.

تحري هلال رمضان 1443

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان 1443 مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022م.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرِّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.