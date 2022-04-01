حساب المواطن يحدِّد موعد صرف دفعة شهر أبريل

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 12:29

صدى تبوك – متابعة

قال برنامج حساب المواطن، إنه سيتم صرف الدعم للمستفيدين من دفعة شهر أبريل (الدفعة 53)، يوم الأحد الموافق 10 أبريل؛ حيث تم إعلان نتائج الأهلية لهذه الدفعة بتاريخ 29 مارس الماضي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع البرنامج قائلا، إنه «سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والخمسين، يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل.. نسعد بخدمتك».