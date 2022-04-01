محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 12:11 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 01 أبريل 2022، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750,910 حالات. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 264 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734,547 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,046 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 106 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 264 خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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