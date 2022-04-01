“المرور”: 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيا عبر أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيا عبر منصة أبشر. وقالت إن خطوات استفادة الفرد من خدمة إسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحة تشمل الدخول إلى المنصة ومنها استعراض المراكز المعتمدة ثم التوجه للمركز نهاية بتسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.

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