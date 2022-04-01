اخبار الخليج – افتتاح «معرض يوم المهن» بكلية البحرين الجامعية

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت كلية البحرين الجامعية معرضها السنوي ليوم المهن، وذلك بمقر الكلية بمنطقة سار، حيث افتتح الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة، السيد أحمد جعفر الحايكي، المعرض نيابة عن سعادة الوزير، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتورة رنا صوايا، إضافة إلى المسئولين في الهيئة الإدارية والتعليمية بالجامعة والمدعوين.

ويهدف المعرض الذي يقام في نسخته الـ (16) للعام الأكاديمي 2021-2022م إلى فتح المجال أمام الطلبة الخريجين ومن هم على أبواب التخرج من كلية البحرين الجامعية للتعرف على الاحتياجات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث شارك في المعرض مؤسسات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة، وإدارة التوظيف. وقد تم إطلاع المشاركين على تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية وعرض الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية النوعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، الأمر الذي يسهم في التعرف على احتياجات سوق العمل الفعلية وما يتطلبه من تأهيل الطلبة لمواكبة المتغيرات.

وقام الحايكي بجولة على أجنحة المعرض، واطلع مع المسئولين بالكلية على أنواع الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية المقدمة في عدد من التخصصات الوظيفية والمهنية، مشيداً في هذا السياق بمبادرات المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على إقامة فعالية يوم المهن، لتعريف طلابها على الفرص الوظيفية التي يوفرها سوق العمل، وما يحتاجه أصحاب العمل من الكفاءات والموارد البشرية الوطنية، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعم مثل هذه المبادرات التي تجسد الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات في البحرين لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل باعتبارها مسؤولية تتطلب تكاتف مختلف الجهات الرسمية والأهلية وبما يخدم مبادرات الوزارة في مجال تأهيل وتوظيف الخريجين الجدد بالقطاع الخاص.

بدورها، ثمنت الدكتورة رنا صوايا رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفعالية التي تأتي إيماناً من إدارة الجامعة بضرورة الشراكة المجتمعية لتوظيف الباحثين عن عمل، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء الوطن وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة في القطاع الخاص.