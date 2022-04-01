"المرور": 4 خطوات للاستفادة من خدمة إسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية عبر "أبشر"

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 12:00

صدى تبوك – متابعة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المُهملة إلكترونياً عبر منصة “أبشر” بشكل سهل ومُيسر.

وبيّن “المرور”، أن خطوات استفادة الفرد من خدمة إسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية تتضمن الدخول إلى منصة أبشر، ومن ثم استعراض المراكز المُعتمدة.

ونوه إلى أن الخطوات تشمل التوجه للمركز، وبعدها يتم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد الذي تم إرساله على الجوال.