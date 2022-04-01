شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة خمسينية من ورم الكبد بمستشفى العيدابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى العيدابي العام من إنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر من ورم على الكبد، وذلك بعد إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح. وأفادت صحة جازان بأن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة في المستشفى وهي تعاني من الآم مزمنة في البطن وبعد إجراء التحاليل المخبرية والأشعة اللازمة تبين وجود ورم على الكبد مما استدعى الفريق الطبي لإجراء عملية استكشافية للبطن جرى خلالها استئصال الورد والفص الأيسر للكبد تكللت ولله الحمد بالنجاح. وخضعت المريضة للمتابعة الطبية المكثفة بعد التدخل الجراحي وتحسنت حالتها الصحية وغادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء ولله الحمد .