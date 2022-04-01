شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 موقع مخالف لتصنيع الجبس بحمدانية جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة 30 موقعاً لتصنيع وبيع مواد البناء على مساحة 20 ألف متر مربع والتي شكلت تعديات عشوائية على أراضي حكومية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية لبلدية طيبة الفرعية باشرت أعمال تعقب مخالفات عديدة تمثلت في إقامة أنشطة مهنية عشوائية داخل المناطق السكنية، وبلا مستمسكات شرعية، فضلا عن التشوه البصري حيث تستكمل البلدية جهودها في تنفيذ الإزالة لهذه المواقع المخالفة ومراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية بصورة مستمرة في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في المنطقة. /