الرئيس الأمريكي: سنسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الفيدرالي لمدة 6 أشهر لخفض الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، من أجل خفض أسعار النفط.
وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين ترجع في الأساس إلى جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، متهما شركات النفط الأمريكية بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية، بينما يدفع الأمريكيون أسعارا مرتفعة للبنزين.
ودعا شركات النفط إلى “وقف زيادة أرباحها على حساب الشعب الأمريكي”، مضيفاً: “يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج مزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلاً من الدفع للمستثمرين”.
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