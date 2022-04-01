روسيا: تدمير 353 مسيرة أوكرانية و1839 دبابة و52 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنه تم إسقاط مروحية أوكرانية في منطقة “لوبيموفكا” إضافة إلى 8 مسيرات.
وأضافت أنه تم شن ضربات على 52 هدفا عسكريا أوكرانيا بينها 3 مواقع قيادة.
وأشارت إلى أنه تم تدمير 353 مسيرة أوكرانية و1839 دبابة و52 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء الحرب.
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