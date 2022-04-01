مسؤول يكشف آلية عمل روبوت «إجابة السائلين» لخدمة ضيوف الرحمن بـ5 لغات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد عبد الحميد بن سعيد المالكي، وكيل الرئيس العام للتخطيط والجودة بالمسجد الحرام، أن توفير روبوت «إجابة السائلين» لخدمة ضيوف الرحمن بـ5 لغات جاء لتلافي عملية ازدحام السائلين على المرشد.
وقال المالكي خلال لقائه مع برنامج «ياهلا»، المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، إن فكرة الروبوت هي نقل توجيهات وإجابات المرشد من خلال الجهاز في عدة أماكن بالحرم.
وأضاف وكيل الرئيس العام للتخطيط والجودة بالمسجد الحرام، أن الجهاز عبارة عن شاشة والشيخ موجود مباشرة للإجابة عن أسئلة السائلين، مؤكدا أنه يستهدف الأماكن البعيدة والتي يصعب الوصول لها كالمسعى البعيد عن مكتب الإرشاد.
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