محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إقالة اثنين من كبار الجنرالات في أجهزة الأمن، واصفا إياهما بـ«مناهضي الأبطال».
وقال زيلينسكي، في خطاب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم تم اتخاذ قرار بشأن مناهضي الأبطال، ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة لكن تدريجيا سيتم معاقبتهم جميعا».
وذكر أنه تم تجريد الرئيس السابق لإدارة الأمن الداخلي بجهاز الأمن، والرئيس السابق لجهاز الأمن في منطقة خيرسون، من رتبتهما العسكرية.
وقال: «أولئك العسكريون من بين كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان وطنهم، والذين ينتهكون قسم الولاء العسكري للشعب الأوكراني فيما يتعلق بحماية دولتنا وحريتها واستقلالها، سيُحرمون حتما من الرتب العسكرية.. الجنرالات العشوائيون لا ينتمون إلى هنا».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – شقاق داخلي نادر.. الرئيس الأوكراني يقيل جنرالين: ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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