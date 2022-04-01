"سعود الطبية": 4 طرق صحيحة لتناول الأدوية في رمضان.. وهكذا يمكن استبدال الإعطاء الفموي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 11:31

صدى تبوك – متابعة

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية، مجموعة من الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها لتناول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المدينة، أنه يجب على المرضى بشكل عام وخصوصاً ذوي الأمراض المزمنة والذين يتناولون الأدوية باستمرار، استشارة الطبيب ليحدد لهم نظاماً لتناول الأدوية في رمضان.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية، أماني البريكي، أن أول طريقة تتعلق بالأدوية التي تؤخذ مرة واحدة كل 24 ساعة، حيث لا يحدث لها أي تغيير وأبرزها بعض أدوية ارتفاع الضغط مثل الأملوديبين.

ونوهت إلى أن الطريقة الثانية تخص الأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم كل 12 ساعة، حيث يتم دراسة إمكانية إعطاء الدواء عند وجبتي السحور والإفطار بشرط ألا تسبب السمية.

وأشارت إلى أن الأدوية التي تؤخذ بأكثر من جرعتين يومياً يجب استشارة الطبيب لإمكانية وجود بديل مناسب، وأيضاً استبدال طريقة الإعطاء الفموية لبعض الأدوية التي يجب تكرارها بطريقة إعطاء أخرى لا تؤدي إلى الإفطار مثل أقراص المسكنات الباراسيتامول التي يمكن استبدالها بالتحاميل.

وشددت على أن الأدوية التي يُفضل تناولها قبل الطعام مثل أدوية حموضة المعدة فيمكن أخذها قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار بساعتين، موضحةً أن توزيع الأدوية على فترتي الإفطار والسحور يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب للمرضى الذين يتناولون عدة أدوية مثل أدوية الضغط والقلب.