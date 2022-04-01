الكلية التقنية بتبوك تحتفي بالمتدربين المتفوقين

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 11:28

صدى تبوك – التحرير

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد حفلا تكريميا للمتدربين المتفوقين ( الخريجين )الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي ، والمتدربين ( المستمرين ) المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات ، وذلك برعاية سعادة عميد الكلية التقنية بتبوك الأستاذ ماحد بن منصور العنزي ، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس أحمد قصادي ، والدكتور عياش العنزي رئيس وحدة التوجيه والإرشاد ، وعدداً من أعضاء هيئة التدريب ،والمتدربون المحتفى بهم .

من جهته رحب رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي بالحضور الكرام ، مباركاً للمتفوقين إنجازهم العلمي مشيراً إلى أن المتدربين المتفوقين يعدون ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية ، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة ، وتفرز مجتمعات قوية رائدة ، وأن من أهم مقومات التفوق والتميز ، تحديد الأهداف وتنظيم الأوقات ، وتطوير النفس دائما بكثرة البحث والقراءة والإطلاع .

وهنأ عميد الكلية التقنية بتبوك سعادة الأستاذ ماجد بن منصور العنزي المتدربون المتفوقين ( الخريجين ) الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي والمتدربون المستمرون الأوائل على التخصصات متمنيًا لهم مزيدا من التفوق والتميز للرقي بهذه البلاد المباركة ،مهنئًا أولياء أمورهم، ومشيدًا بالجهود المبذولة من وحدة التوجيه والإرشاد في إقامة هذا الحفل

وأشار عميد الكلية التقنية أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص في كل فصل تدريبي على تكريم المتدربين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى ، والكلية بدورها تحرص على تكريم المتفوقين وذلك لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين وتعزيز ثقافة التميز بين متدربيها وتكريم المتدربين المتفوقين في كل فصل تدريبي لخلق بيئة تعليمية تنافسية وحث المتدربين على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق التميز

متمنياً أن يقتدوا بهم بقية زملائهم المتدربين وأن يسيروا على دربهم وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم .

في الختام تم تكريم المتدربون المتفوقون بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير

وبلغ عدد المتدربين ( الخريجين ) الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة العامة للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة ( 6) متدرببين.

كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين ( 36 ) متدرباً توزعوا على اثنى عشر تخصصا وهي كالتالي ( الشبكات ، البرمجيات ، وسائط ويب ، الإدارة المكتبية ، المحاسبة ، القوى الكهربائية ، الطاقة المتجددة ،التقنية المعمارية ، تقنية المساحة ، التقنية المدنية ، التقنية الميكانيكية ، التقنية الإلكترونية ).



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