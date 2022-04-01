رئيس شركة تطوير خدمات النقل : اتفاقية إنشاء أول مصنع للحافلات في المملكة تسهم في توطين الصناعات الواعدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال فهد بن فوزان الشايع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل، إن اتفاقية إنشاء أول مصنع للحافلات في المملكة ستسهم في تحقيق مستهدفات برامج الرؤية الطموحة 2030 بتوطين الصناعات الواعدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، حيث ستحقق زيادة بنسبة 30% من زيادة المحتوى المحلي في صناعة الحافلات وصولاً إلى نسبة 60 % في هذه الصناعة الواعدة بحلول عام 2030.
وأضاف الشايع وفقا لما نقلته “وكالة الأنباء السعودية”، أن المشروع سيكون له بصمة واضحة المعالم لإسهام الشركاء في تنمية المحتوى المحلي لقطاع النقل، وتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030 التي تخص إيجاد فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الحافلات المدرسية من خلال تطبيق أفضل المواصفات والمقاييس.
وأشار الشايع الى أن المصنع الأول من نوعه في المملكة سينتج حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات، كالمحركات الكهربائية، والمحركات الهيدروجينية، إضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي (البنزين والديزل)، وستخدم هذه الحافلات في عدة قطاعات من أبرزها قطاع التعليم، والحج والعمرة، وقطاع النقل العام والسياحة، وسيتم إنشاء هذا المشروع في مدينة جدة.
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