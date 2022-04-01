شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين العمليات العدائية المتواصلة للحوثيين على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمليات العدائية المتواصلة التي اقترفتها اليوم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والمسيرات، في تصعيد خطير، مستهدفة أعيان مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في المملكة العربية السعودية.

وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات بتمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها العدائية الاجرامية، في الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة لجمع الأشقاء اليمنيين للحوار من أجل دفع عملية السلام وحقن الدم اليمني.

وأكد الأمين العام مجددا أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تشيد بما يتحلى به تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات بين اليمنيين، لتقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتدعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.