محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس المراسم الملكية سابقاً أحمد عبدالوهاب نائب الحرم، في أحد مستشفيات جدة، وسيصلى عليه عصر اليوم (الجمعة) في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
والفقيد زوج علياء المحاسني ووالد نورة زوجة هاني يماني وسارة زوجة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان العضو المنتدب مازن التميمي.
ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الأندلس بحدة.
«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم لذوي الفقيد، وعائلته، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه الموت يغيب أحمد عبدالوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.