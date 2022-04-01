السعوديه الموت يغيب أحمد عبدالوهاب

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس المراسم الملكية سابقاً أحمد عبدالوهاب نائب الحرم، في أحد مستشفيات جدة، وسيصلى عليه عصر اليوم (الجمعة) في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والفقيد زوج علياء المحاسني ووالد نورة زوجة هاني يماني وسارة زوجة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان العضو المنتدب مازن التميمي.

ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الأندلس بحدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم لذوي الفقيد، وعائلته، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».