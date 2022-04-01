الشهري يوضح الحالات التي يكون فيها الصيام مضر لمريض السكر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري عن الحالات التي يكون فيها الصيام مضر لمريض السكري.

وقال الشهري خلال لقائه في قناة “sbc” أن الصيام يكون مضر إذا كان الصائم السكري مصاب بفشل كلوي أو سكري أو لديه أدوية يجب أن يتناولها وقت الصيام وفي هذه الحالات يجب عليه أن يفطر.

وفيما يخص مرضى السكر الذين يضرهم الصيام، أوضح “الشهري” إذا كان مريض السكر قبل رمضان بـ 3 أشهر صار عنده هبوط متكرر ، والطفل المريض بالسكر وغالبا ما يكون رقم 1، وإذا كان المريض قبل رمضان لديه ارتفاع شديد في السكر، والإنسان الذي لديه السكر غير منضبط في القراءات، والسكر رقم 1 لأنه دائماً معتمد على الإنسولين، لافتاً إلى أن كل هذه الحالات يجب الرجوع فيها إلى الطبيب المعالج.

ونصح “الشهري” بتجنب السكريات والمقليات وفي حال الرغبة يفضل القلي في زيت الزيتون.