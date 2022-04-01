قائد عسكري: الوضع في “كييف” خف بعض الشيء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

قال الجنرال ميكولا جيرنوف القائد العسكري للعاصمة الأوكرانية كييف في بيان يوم الخميس أن الوضع في المدينة خف بعض الشيء.

وتابع أن القتال لا يزال مستمرا في ضواحي المدينة، وأكد جيرنوف على أن البنية التحتية المدنية جاري استعادتها، مشيرا إلى أن يوم الخميس كان هادئا.

وقال أن القوات الأوكرانية وفروع خدمات الإنقاذ الحكومية “تطهر وتزيل الألغام في المناطق المحررة”.

وعلى الرغم من التقدم، دعا جيرنوف سكان كييف إلى توخي الحذر والاستماع إلى صفارات الإنذار من الغارات الجوية.